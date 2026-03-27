Israelul anunță escaladarea atacurilor asupra Iranului, în timp ce Trump vorbește despre „progrese” în negocieri
Israel atac Iran
Conflictul din Orientul Mijlociu riscă să se agraveze, după ce Israel a transmis că își va extinde și intensifica atacurile asupra Iran.
Declarațiile vin într-un moment în care Donald Trump susține că există progrese în negocierile pentru încetarea conflictului, însă pozițiile celor implicați rămân profund divergente. Teheranul continuă să respingă ideea unor discuții reale, potrivit Associated Press.
Situația tensionată are deja efecte asupra economiei globale, în special din cauza blocajului din Strâmtoarea Ormuz, un punct esențial pentru transportul petrolului, prin care tranzitează aproximativ o cincime din producția mondială.
Washingtonul ar fi înaintat Iranului o propunere de armistițiu în 15 puncte, care include renunțarea la controlul asupra acestei rute maritime. În paralel, Statele Unite au început să trimită mii de militari suplimentari în regiune, semn că iau în calcul și o posibilă intervenție militară.
Donald Trump a avertizat că, în cazul în care Iranul nu va redeschide complet Strâmtoarea Ormuz până pe 6 aprilie, ar putea ordona atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene.
Chiar și în acest context tensionat, liderul de la Casa Albă a declarat că negocierile „merg foarte bine”, în timp ce Iranul continuă să nege orice implicare într-un dialog oficial.
