Incendiu puternic la o locuință din județul Vrancea

Un incendiu generalizat a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la o locuință din satul Putna, comuna Bolotești, județul Vrancea.

Potrivit comunicatului transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea, flăcările au cuprins întreaga casă, manifestându-se pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Vidra și ai Detașamentului de Pompieri Focșani.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi, precum și un echipaj SMURD. Intervenția s-a desfășurat în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bolotești.

La sosirea echipajelor, incendiul era deja extins la nivelul întregii locuințe, iar pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea acestuia.