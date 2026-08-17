Când ar putea trece România la euro? Dragoș Pîslaru: „Doi ani trebuie să stai în anticameră”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 aug. 2026, 16:39

România nu poate face trecerea la moneda euro imediat, iar procesul presupune mai multe etape înainte ca țara noastră să poată intra efectiv în zona euro.

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