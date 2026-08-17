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România ar putea adopta euro în 2032. Ce trebuie să se întâmple înainte de renunțarea la leu

Euro

Euro

Realitatea de Vrancea
Scris deRealitatea de Vrancea
Publicat17 aug. 2026, 14:08
SursăRealitatea.net

România ar putea stabili anul 2032 drept țintă pentru intrarea în zona euro. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Trecerea la moneda europeană depinde însă de reducerea deficitului bugetar, controlarea datoriei publice și menținerea stabilității politice. Înainte de aderare, România trebuie să treacă și printr-o perioadă de monitorizare de doi ani.

Ce trebuie să facă România înainte de trecerea la euro

Dragoș Pîslaru spune că adoptarea monedei europene nu poate avea loc fără respectarea indicatorilor economici. Printre criteriile importante se numără deficitul bugetar și nivelul datoriei publice. Obiectivul este ca România să își pună finanțele în ordine până în anul 2030. În paralel, țara ar trebui să pregătească un plan coerent de dezvoltare pentru perioada 2028-2034.

Ministrul interimar consideră că România are nevoie de un „plan de țară făcut cu cap”. Acesta ar trebui să unească măsurile de reducere a dezechilibrelor bugetare cu proiectele care pot susține creșterea economică. Un alt element important este stabilitatea politică, fără de care măsurile nu ar putea fi aplicate pe termen lung. Pîslaru a mai declarat pentru presă că România are nevoie de consecvență pentru a îndeplini condițiile necesare aderării.

După ce finanțele vor fi puse în ordine, România ar urma să petreacă încă doi ani în etapa de monitorizare. Pîslaru a descris această perioadă drept o „anticameră” înaintea intrării efective în zona euro. Dacă obiectivele economice, planul de dezvoltare și stabilitatea politică vor fi aliniate, aderarea ar putea avea loc în 2032. Deocamdată, anul este prezentat ca o posibilă țintă, nu ca un termen stabilit oficial.

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