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Donald Trump, discurs istoric la sărbătorirea a 250 de ani de la declararea Independenței Statelor Unite

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 08:52

Donald Trump, mesaj crucial pentru americani la 250 de ani de la Declararea Independenței. Înainte de spectacolul uriaș de artificii, care ar putea doborî recordul mondial, liderul de la Casa Albă a călătorit la Muntele Rushmore, unde a vorbit despre libertate americii. „Libertatea a triumfat aici datorită culturii și a caracterului oamenilor”, a spus Trump.

Îi salutăm pe părintele țării noastre, George Washington, pe autorul Declarației de Independență, Thomas Jefferson, pe marele emancipator și salvator al uniunii noastre, Abraham Lincoln, și pe omul care a transformat America într-o superputere globală, Theodore Roosevelt. Aceștia sunt oamenii care au proclamat libertatea și au câștigat libertatea noastră, ne-au salvat libertatea și ne-au asigurat libertatea.

Libertatea a triumfat aici datorită culturii și caracterului oamenilor care au declarat-o, au apărat-o, au păstrat-o.

Și ne dedicăm din nou să fim o națiune la fel de mare, îndrăzneață, nobilă și măreață precum acești giganți americani, a declarat, printre altele, liderul de la Casa Albă.

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