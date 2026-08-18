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COD GALBEN de vânt puternic și vijelii! Recomandările autorităților!

Alertă meteo cod galben

Alertă meteo cod galben

Scris deStoica Marian
Publicat18 aug. 2026, 11:15
Sursărealitatea.net

ANM, alertă de vreme severă.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben, valabilă astăzi, 18 august, în intervalul 10:00–21:00, în aproape toată țara.

🌬️ Sunt prognozate intensificări ale vântului și, pe alocuri, vijelii, cu rafale de 50–70 km/h. La munte, în special la altitudini mari, rafalele pot depăși 80–90 km/h.

Pentru a evita situațiile neplăcute, recomandăm:

🔸 să fixați sau să aduceți în interior obiectele care pot fi luate de vânt – ghivece, mobilier de grădină, umbrele, obiecte decorative etc.;

🔸 să închideți bine ferestrele și ușile;

🔸 să evitați, pe cât posibil, staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor sau a structurilor care pot fi afectate de vânt;

🔸 dacă vă deplasați cu autoturismul, să circulați cu atenție și să evitați parcarea sub copaci;

🔸 să fiți atenți la eventualele crengi sau alte obiecte desprinse de vânt.

ℹ️ Urmăriți informările oficiale și adoptați măsuri de precauție, mai ales în zonele expuse.

📞 În cazul în care sunteți martorii unei situații care pune în pericol viața, bunurile sau mediul, apelați 112.

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