Copil de 4 ani şi 6 luni, găsit decedat într-o baltă din Suraia

Sursă: realitatea.net

La faţa locului, echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea a constatat decesul copilului.

Un copil în vârstă de 4 ani şi 6 luni a fost găsit decedat, duminică după-amiază, într-o baltă neamenajată din comuna Suraia, după ce plecase de la o locuinţă unde se afla în vizită, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.



Potrivit sursei citate, imediat după sesizarea mamei privind dispariţia copilului, au fost mobilizate de urgenţă efective mărite de poliţişti, jandarmi şi pompieri, sprijiniţi de autorităţi locale şi voluntari, fiind demarate căutări în zonă.



'La data de 3 mai, în jurul orei 15:26, poliţiştii din cadrul IPJ Vrancea au fost sesizaţi direct de către o femeie cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 4 ani şi 6 luni, a plecat de la o locuinţă din comuna Suraia, unde se afla în vizită, într-o direcţie necunoscută şi nu a mai putut fi găsit. Au fost mobilizate de urgenţă efective mărite de poliţişti, jandarmi, pompieri, sprijiniţi de reprezentanţi ai autorităţilor locale şi voluntari, fiind desfăşurate activităţi de căutare în zonă. După aproximativ o oră de la sesizare, minorul a fost identificat într-o baltă neamenajată, situată la o distanţă de aproximativ 1-1,5 km de locul plecării. Acesta a fost scos imediat din apă, fiind iniţiate manevre de prim-ajutor până la sosirea echipajului medical', a transmis IPJ Vrancea.



La faţa locului, echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea a constatat decesul copilului.



Cadavrul a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Vrancea, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei decesului.



Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

AGERPRES