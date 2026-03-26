Colegiul Național „Unirea” din Focșani a boicotat și simularea examenului de bacalaureat

În perioada 23 - 25 martie, s-a desfășurat simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, la care s-au înscris 2672 de elevi din clasele a XII-a/ a XIII-a seral/ frecvență redusă, din cele 21 unități de învățământ liceal din județul Vrancea.

La cele trei probe au participat elevi din 20 de licee, excepție făcând elevii Colegiului Național "Unirea" Focșani (194).

● La proba E.a) - Limba și literatura română, au participat 1934 de elevi, înregistrându-se 544 absenți.

● La proba E.c) - proba obligatorie a profilului, au participat 1876 de elevi, 602 elevi au absentat.

● La proba E.d) - proba la alegere a profilului și specializării, au fost prezenți 1855 de elevi, 623 au absentat.

Pentru evaluarea digitalizată a lucrărilor s-au înscris 110 evaluatori. Rezultatele simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat vor fi comunicate pe 3 aprilie. Acestea nu se contestă, nu se afișează, nu se fac publice, ci se comunică individual elevilor. Simulările naționale au un rol educativ, oferindu-le elevilor oportunitatea de a se familiariza cu cerințele unui examen real, de a identifica domeniile care necesită îmbunătățire și de a-și eficientiza pregătirea pentru examenul de bacalaureat.

Calendarul examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, 2026

● 2 - 4 iunie 2026: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

● 4 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII/a XIII-a

● 8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română-proba A

● 11-12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într- o limbă de circulație internațională -proba C

● 15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale- proba D

● 29 iunie: Limba și literatura română- proba E.a)-probă scrisă

● 30 iunie: Proba obligatorie a profilului - proba E.c)-probă scrisă

● 2 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării- proba E.d)- probă scrisă

● 7 iulie: Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

● 8- 9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

● 9-10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

● 13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.