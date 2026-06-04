Cel puțin opt morți în urma unor noi bombardamente israeliene asupra orașului Gaza

Sursă: realitatea.net

Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața joi dimineață în urma unor atacuri aeriene israeliene care au vizat mai multe zone din orașul Gaza, potrivit serviciului de apărare civilă din teritoriul palestinian.

Mahmoud Bassal, purtătorul de cuvânt al instituției, a declarat pentru AFP că cinci persoane au murit într-un bombardament asupra unui apartament situat în nord-vestul orașului, iar alte două și-au pierdut viața într-un atac similar desfășurat în partea de sud-vest. O a opta victimă a fost înregistrată în urma unui raid asupra unei locuințe din tabăra de refugiați Al-Shati, aflată în vestul orașului Gaza.

În urma atacurilor, cel puțin 15 persoane au fost rănite, conform aceleiași surse.

Deși un armistițiu este în vigoare din octombrie 2025, situația din Fâșia Gaza rămâne tensionată, iar incidentele armate și bombardamentele continuă să fie raportate aproape zilnic.

Datele furnizate de Ministerul Sănătății din Gaza, aflat sub administrația Hamas, arată că peste 900 de persoane au fost ucise de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului. Armistițiul a fost încheiat după doi ani de conflict, declanșat în urma atacului lansat de Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023.

Prima etapă a acordului a permis eliberarea ultimilor ostatici israelieni deținuți în Gaza, în schimbul unor palestinieni aflați în închisori israeliene. Cu toate acestea, negocierile privind cea de-a doua fază a armistițiului, care prevede dezarmarea Hamas și retragerea graduală a armatei israeliene din teritoriu, par să fie blocate.

Recent, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că a dispus extinderea controlului militar asupra Fâșiei Gaza la aproximativ 70% din teritoriu, față de 60% cât era controlat anterior.

La sfârșitul lunii mai, Mohammed Odeh, liderul aripii militare a Hamas, a fost ucis într-un atac israelian, la doar 11 zile după eliminarea predecesorului său, într-o serie de operațiuni care au vizat conducerea grupării.