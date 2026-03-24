Campanie națională împotriva fraudelor online: „Uniți împotriva escrocheriilor”

Sursă: realitatea.net

Demersul vine într-un context în care înșelătoriile prin telefon, SMS sau online sunt în creștere accelerată.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliția Română, Asociația Română a Băncilor (ARB) și Mastercard au lansat, marți, campania națională „Uniți împotriva escrocheriilor”, o inițiativă de educație și prevenție care urmărește să ajute populația să recunoască și să evite tot mai numeroasele tentative de fraudă din mediul digital.

Demersul vine într-un context în care înșelătoriile prin telefon, SMS sau online sunt în creștere accelerată.

Potrivit datelor DNSC, numărul fraudelor aproape s-a dublat în 2025 față de anul anterior, iar atacurile de tip phishing au crescut cu peste 70%.

Publicul vulnerabil, în centrul campaniei

Inițiativa vizează în mod special persoanele în vârstă, considerate mai expuse la astfel de riscuri, și își propune să simplifice accesul la informații utile, prezentate într-un limbaj accesibil.

Reprezentanții autorităților subliniază că siguranța online este o responsabilitate comună, iar prevenția trebuie să pornească de la înțelegerea mecanismelor prin care acționează infractorii. Campania își propune să ofere exemple concrete și instrumente practice pentru a reduce vulnerabilitatea utilizatorilor.

Platformă cu exemple reale de fraudă

Elementul central al campaniei este o platformă digitală dedicată, unde sunt prezentate, pe înțelesul tuturor, cele mai frecvente tipare de înșelătorii, alături de situații reale și soluții de prevenție.

Inițiatorii proiectului pun accent pe componenta educațională și pe ideea de „reflexe de securitate”, care pot funcționa ca un „antivirus uman” în fața tentativelor de fraudă.

Campania evidențiază mai multe scenarii utilizate frecvent de infractori:

„Telefonul stricat” pe WhatsApp – escrocii se dau drept rude aflate în dificultate și cer bani urgent.

Vishing cu investiții false – victimele sunt convinse să transfere bani pentru oportunități fictive, precum investiții în companii cunoscute.

Fraude prin spoofing bancar – apeluri care par a veni de la bănci sau autorități, menite să determine transferul banilor în conturi controlate de infractori.

Scheme complexe cu identități false – victimele sunt manipulate să contracteze credite și să transfere sume către escroci.

Metoda „Accidentul” cu voce clonată AI – infractorii folosesc inteligența artificială pentru a imita vocea unei rude și a solicita bani în regim de urgență.

Aceste metode exploatează în special emoțiile – frica, urgența sau încrederea – pentru a determina reacții rapide din partea victimelor.

Soluții simple de protecție

Una dintre recomandările centrale ale campaniei este utilizarea „parolelor de familie” – detalii sau amintiri cunoscute doar în cerc restrâns, care pot ajuta la verificarea identității în situații suspecte, inclusiv în cazul apelurilor în care vocea este falsificată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Reprezentanții sectorului bancar atrag atenția că, deși rata fraudelor în România rămâne sub media europeană, riscurile cresc odată cu digitalizarea accelerată, iar educația utilizatorilor este esențială pentru prevenție.

Parteneriat pentru un ecosistem digital sigur

Campania își propune să creeze un ecosistem colaborativ între autorități, instituții financiare și utilizatori, bazat pe schimb de informații și bune practici.

În paralel, inițiativa va fi susținută și prin materiale video și conținut realizat împreună cu creatori digitali, pentru a ajunge la un public cât mai larg.

Proiectul face parte din platforma națională #SigurantaOnline, care oferă resurse și ghiduri pentru protecția în mediul digital și prevenirea criminalității informatice.