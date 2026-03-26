Au început din nou să dea foc terenurilor, provocând incendii

Direcția Județeană de Mediu Vrancea avertizează locuitorii județului Vrancea, proprietari și deținători de terenuri, cu sau fără titlu, că este strict interzisă incendierea miriștilor, stufului, tufărișului sau a vegetației ierboase.

Conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 94, alin. (1), lit. n): „Protecția mediului constituie o obligație a tuturor persoanelor fizice și juridice, în care scop: nu se ard miriștile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă”;

Art. 96, alin. (3), pct. 16: „Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice și de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoane juridice încălcarea obligației de către proprietarii și deținătorii de terenuri, cu sau fără titlu, de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase”;

Art. 98, alin. (1), lit. a): „Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală: arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice”.

În conformitate cu art. 62, alin. (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (republicată), cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei aprinderea și/sau arderea deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau arderea deșeurilor vegetale rezultate din operațiuni de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor etc.

Totodată, în conformitate cu prevederile Ordinului comun MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanente (Capitolul „Sol și stoc de carbon”, GAEC 6 – Menținerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicția de a incendia miriștile arabile).

Obiectivul acestui standard este menținerea unui nivel minim de întreținere a solului prin protejarea pajiștilor permanente. Incendierea vegetației uscate poate conduce la pierderea materiei organice din sol, la poluarea atmosferei și a solului, la distrugerea pajiștilor permanente, iar aceste incendii pot lua amploare și pot provoca pagube semnificative mediului înconjurător, culturilor agricole și pășunilor din vecinătate.