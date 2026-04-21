Apa caldă revine în București după incendiul de la CET Vest: peste 2.300 de blocuri afectate

Alimentarea cu apă caldă a fost reluată în București, după incendiul produs la CET București Vest, care a afectat mii de locuințe din Capitală.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că aproximativ 2.300 de blocuri au rămas temporar fără apă caldă în cursul dimineții, dintr-un total de peste 9.000 de imobile racordate la sistemul centralizat. Furnizarea a fost reluată în jurul prânzului, după intervențiile echipelor tehnice.

Oficialul a precizat că, în ciuda incidentului, alimentarea cu energie electrică nu a fost afectată, sistemul funcționând în parametri normali prin Sistemul Energetic Național, administrat de Transelectrica.

Potrivit ministrului, încă din timpul nopții au fost dispuse măsuri pentru limitarea efectelor incendiului, evaluarea instalațiilor avariate și identificarea soluțiilor necesare pentru reluarea activității în condiții de siguranță.

De asemenea, Bogdan Ivan a mulțumit echipelor Electrocentrale București, specialiștilor Transelectrica, pompierilor ISU și tuturor celor implicați în gestionarea situației, subliniind coordonarea rapidă a intervenției.