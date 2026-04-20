Anca Alexandrescu, dezvăluiri chiar înainte de votul PSD: „Votul va fi în unanimitate!”

Jurnalista Anca Alexandrescu a făcut o serie de declarații importante înaintea votului decisiv din cadrul Partidul Social Democrat, susținând că decizia formațiunii va fi una categorică și adoptată, cel mai probabil, în unanimitate.

Anca Alexandrescu a aflat cum se negociază puterea

„Da, din informațiile pe care le am, votul astăzi la PSD va fi categoric, probabil în unanimitate, aș putea spune.

Acum știți că PSD-ul este un partid disciplinat, când se dă ordin pe unitate se votează. Astăzi și mâine, probabil, la PNL, cei care sunt împotriva lui Bolojan vor face un joc glezne, ca să treacă momentul acesta. Începând de mâine, cel mai probabil președintele Nicușor Dan nealesul, că din punctul meu de vedere nu este un președinte ales, îl va chema la negocieri toate partidele din coaliție.

Din informațiile pe care le am, Nicușor Dan își dorește să se rezolve rapid această criză care se va declanșa din cauza opoziției lui Ilie Bolojan. Este foarte clar că domnul Ilie Bolojan, vreau să vă precizez acest lucru, este președintele unui partid care a ieșit pe locul trei la alegerile din 2024.

70% sau peste 70% din români spun că România merge într-o direcție greșită. Primele două partide clasate la alegerile din 2024 nu te mai vor. E o chestie de matematică, cum le place lor. Trebuie să pleci acasă, punct.

Nu există facem loc boților, să vină PSD-ul, nu-i vorba de așa ceva. Mai departe, din informațiile pe care le am, PSD-ul ia în calcul să depună o moțiune de cenzură dacă Ilie Bolojan nu-și dă demisia în următoarele 72 de ore și cred că ar fi un motiv foarte bun pentru toți cei care nu mai vor ca Bolojan să fie la putere.

Mă refer la parlamentari să voteze, pentru că subiectul pe care PSD-ul îl ia în calcul să facă acest demers este cel legat de vânzarea Perlelor guvernului, ale României, toate companiile care sunt profitabile și care mai aduc în România o gură de oxigen.

Asta se dorește, pentru asta este această disperare, este ultima zbatere, ultima sută de metri a globaților neomarxisti care vor să pună mâna pe cele mai importante companii. Sigur povestea asta cu vânzarea la pachet de acțiuni de 20%, am mai văzut-o cu fondul proprietatea care, apropo, tot de către PNL a fost înființat și am văzut cum au luat bucată cu bucată cele mai importante companii ale României.

Așadar, nu cred că va dura foarte multă această criză, pentru că nu cred că Nicușor Dan îl va lăsa pe Ilie Bolojan să stea în cele 48 de ore cu un guvern ilegitim. Este foarte clar lucrul acesta. O să vedem în orele următoare. Ah, și mai e o informație importantă.

Sunt convinsă că după aceste 24-48 de ore, PNL-ul îl va arunca peste bord pe Ilie Bolojan.” , a declarat jurnalista - Anca Alexandrescu.