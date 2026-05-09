Ana Maria Bărbosu reacționează după suspendarea provizorie: „Nu este vorba despre un consum de substanțe interzise”

Gimnasta Ana Maria Bărbosu, crescută la CSS Focșani și medaliată olimpică, a fost suspendată provizoriu după trei abateri de localizare pentru controale antidoping. Sportiva spune că situația nu are legătură cu substanțe interzise și își va susține cauza la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Sportul românesc traversează unul dintre cele mai dificile momente ale anului, după ce gimnasta Ana Maria Bărbosu, una dintre cele mai importante sportive formate la Focșani și medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din 2024, a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Testare (ITA).

Cazul are un impact puternic și în Vrancea, unde Ana Maria Bărbosu este considerată una dintre marile campioane formate de școala focșăneană de gimnastică.

ITA: trei abateri de localizare într-un an

International Testing Agency, instituția care administrează programul antidoping al Federației Internaționale de Gimnastică, a anunțat oficial că sportiva română este acuzată de încălcarea articolului 2.4 din regulamentul antidoping. Conform comunicatului ITA, Ana Maria Bărbosu nu a fost găsită de trei ori de ofițerii antidoping la locațiile declarate în sistemul ADAMS, unde sportivii de performanță trebuie să își anunțe zilnic locul în care se află și un interval obligatoriu de 60 de minute pentru eventuale controale inopinate.

Regulamentele internaționale prevăd că trei astfel de abateri într-un interval de 12 luni pot conduce automat la suspendare, chiar dacă sportivul nu are niciun test pozitiv pentru substanțe interzise.

Reacția Anei Maria Bărbosu: „Nu are legătură cu substanțe interzise”

La scurt timp după anunțul oficial al ITA, Ana Maria Bărbosu a transmis un mesaj public pe Instagram, atât în limba română, cât și în limba engleză. Sportiva, care studiază la Universitatea Stanford din California, a explicat că adaptarea la noua viață din Statele Unite a reprezentat o perioadă complicată.

„Aș dori să împărtășesc și să clarific câteva informații care au circulat recent. După cum vă puteți imagina, mutarea în Statele Unite și începerea facultății au reprezentat o tranziție majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăț și să mă dezvolt prin fiecare experiență” , a transmis gimnasta. Ana Maria Bărbosu a ținut să sublinieze că situația nu implică substanțe interzise: „Pentru a fi clar, această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise.”

Cazul ajunge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv

Potrivit ITA, sportiva a solicitat ca dosarul să fie analizat de Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), unde va avea posibilitatea să prezinte explicații și dovezi privind cele trei abateri. Conform presei sportive, suspendarea poate varia între unu și doi ani, în funcție de circumstanțele analizate de arbitri.

GSP.ro notează că Universitatea Stanford suportă costurile avocatului Howard Jacobs, unul dintre cei mai cunoscuți avocați specializați în cazuri antidoping, cunoscut și pentru implicarea în dosarul Simonei Halep.

Pentru Vrancea, cazul are o încărcătură emoțională aparte. Ana Maria Bărbosu este unul dintre cele mai importante nume lansate de CSS Focșani, fiind antrenată de profesorii Daniela Trandafir și Cezar Stoica. Sportiva a devenit în ultimii ani simbol al performanței sportive vrâncene, cucerind medalii europene și olimpice și fiind desemnată cetățean de onoare al municipiului Focșani.