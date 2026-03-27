1 leu pentru Ilie, de la focșăneanul Costel. Metodă inedită de protest.

Un focșănean a ales o metodă inedită de protest față de majorarea taxelor și impozitelor locale. Bărbatul s-a prezentat la Primăria Focșani pentru a-și achita dările către stat… exclusiv în bancnote de 1 leu.

Este vorba despre Costel Bondrilă, care spune că a vrut astfel să tragă un semnal de alarmă asupra creșterii semnificative a sumelor de plată. „Am avut 1500 de lei anul trecut, iar acum 2400 de lei, dar dacă achit până în 31 martie plătesc 2200 de lei. Este o diferență foarte mare și nu mi se pare normal”, a precizat Bondrilă.

Bărbatul a venit pregătit cu un teanc consistent de bancnote de 1 leu, spre surprinderea angajaților din cadrul instituției. Reprezentanții administrației locale au acceptat plata în numerar, indiferent de valoarea bancnotelor, și au trecut la numărarea bancnotelor, lucru care a dura mai bine de 30 de minute. „Orice contribuabil are dreptul să plătească în orice formă legală. Nu avem aparat de numărat bancnotele așa că le voi număra la mână”. (Cristi IRIMIA)