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Comitetul pentru energie s-a reunit în plină criză. România, fără producția nucleară: se caută soluții

Ședință energie/ Colaj foto AI

Ședință energie/ Colaj foto AI

Realitatea de Vrancea
Scris deRealitatea de Vrancea
Publicat18 aug. 2026, 10:00
Actualizat18 aug. 2026, 10:01
SursăRealitatea PLUS

Comitetul pentru energie se reunește din nou, în plină criză energetică. Reprezentanții Ministerului Energiei discută astăzi, de la ora 10.00, cu liderii marilor companii din sector despre situația de criză și despre efectele opririi centralei de la Cernavodă. România a rămas fără producția de energie nucleară și a fost nevoită să acopere deficitul prin importuri și prin redeschiderea centralelor pe cărbune.

Premierul interimar Ilie Botoșan a convocat un comitet care se va reuni astăzi și care va analiza situația crizei energetice din țară. Întâlnirea vine la 6 zile după ce a fost oprit Reactorul 2 de la Cernavodă și la 3 săptămâni de când a fost oprit primul reactor.

Între timp, grupul 4 de la Rovinari a fost redeschis și devine funcțional, însă sindicaliștii avertizează că în momentul de față și în ritmul actual, rezerva de cărbune ar fi disponibilă doar pentru 4 sau 5 zile.

Așadar, în cadrul acestui comitet de astăzi se vor analiza măsuri urgente, de asemenea situația dintre producția națională actuală și consumul de energie și, nu în ultimul rând, surse alternative pe care țara noastră ar putea să le folosească în acest timp în care centrala de la Cernavodă va rămâne închisă.

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