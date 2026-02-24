Tulcea, sub un val de ALERTE AERIENE: mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al României. Avioane F-16, ridicate de la sol

Radarele Armatei Române au detectat, în noaptea de miercuri spre joi, cinci ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert. Una dintre drone a pătruns pentru aproximativ 10 minute în spațiul aerian al României, după care a revenit în Ucraina. Ulterior, în cursul dimineții de joi, o nouă alertă cu dronă a fost emisă în norul județului Tulcea, fiind emis și un nou mesaj RO-Alert. Drona a pătrus pe teritoriul național timp de două minute, după care și-a continuat traiectoria spre Ucraina.
A doua alertă aeriană în Tulcea. Ținta a pătruns două minute în spațiul aerian al României
UPDATE 11:24 - O țintă aeriană a pătruns joi în spațiul aerian național, unde a rămas aproximativ două minute, înainte de a reveni în Ucraina. La scurt timp după ieșirea acesteia din România, au fost raportate explozii în spațiul aerian ucrainean. Alerta aeriană din județul Tulcea a încetat la ora 10.36.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, ținta aeriană a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României, în zona de frontieră cu Ucraina. Aparatul de zbor a evoluat timp de aproximativ două minute pe teritoriul național, după care și-a continuat traiectoria spre Ucraina.
„Ținta aeriană a pătruns pentru aproximativ două minute în spațiul aerian național, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina”, au precizat autoritățile.
La scurt timp după ce ținta a ieșit din spațiul aerian românesc,s-au auzit explozii în spațiul aerian ucrainean. Alerta aeriană instituită în județul Tulcea a fost menținută până la ora 10.36, când autoritățile au anunțat încetarea acesteia.
Nouă alertă aeriană în Tulcea. Două F-16 au fost ridicate de la sol
UPDATE 9:30 - O nouă alertă aeriană a fost instituită joi dimineață în județul Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.
"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în dimineața de joi, 13 august, la ora 09.02, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.
Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 9.20 pentru monitorizarea situației.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert începând cu ora 09:13", au transmis reprezentanții MApN.
Alertă aeriană în România! Cinci drone, detectate în apropierea frontierei. Una a intrat în țară
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în noaptea de 12 spre 13 august, un grup de cinci ținte aeriene în zona localității Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în apropierea frontierei fluviale cu România.
Potrivit MApN, „sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în noaptea de 12 spre 13 august, la ora 01.27, un grup de cinci ţinte aeriene în zona localităţii Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România.”
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au dispus măsuri de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 01.30.
Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol.
În timpul monitorizării, radarele de la sol au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, la aproximativ doi kilometri sud de localitatea Pardina.
„Ţinta a evoluat aproximativ 10 minute în spaţiul aerian naţional, de-a lungul braţului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, la aproximativ 13 km sud-vest de localitatea Chilia Veche. La scurt timp după ieşirea din spaţiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, precizează Ministerul Apărării.
Alerta aeriană instituită pentru nordul județului Tulcea a fost ridicată la ora 02.42. Ministerul Apărării Naționale precizează că monitorizează permanent situația și transmite în timp real informații către structurile aliate cu privire la astfel de incidente.