S-a încheiat a doua sesiune a examenului de Bacalaureat

Elevii au avut de ales între informatică, biologie, chimie şi fizică la profilul real şi între geografie şi ştiinţele socio-umane la profilul uman.
Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat s-a încheiat pentru cei mai mulţi dintre candidaţi cu cea de-a treia probă scrisă, cea la alegere.
În funcţie de profil, elevii au avut de ales între informatică, biologie, chimie şi fizică la profilul real şi între geografie şi ştiinţele socio-umane la profilul uman.
La Colegiul Tehnologic "Viaceslav Harnaj" din capitală, unul dintre centrele de examen care au reunit un număr mare de candidaţi, cei care au susţinut a treia probă s-au declarat mulţumiţi de nivelul de dificultate al subiectelor, după cum i-au spus reporterului RRA, Alexander Avram.
La ce ați dat probă și cum vi s-au părut subiectele?
- La biologie, la anatomie. A fost super ușor, ne-a plăcut, chiar ne-am descurcat. O să-l luăm.
Deci luați, nu?
- Da, luăm, îl luăm.
Și ce așteptări aveți după toate cele probe? Luați tura asta?
- Da, noi sperăm că da. Noi sperăm că da. A fost ușor, chiar ne-am descurcat.
- Da, chiar a fost super ok.
- La geografie a picat destul de ușor, adică nu mi s-a părut ceva complicat. Europa, statele, orașele și cam atât, adică nu a fost nimic complicat. Subiectul 3 nu mi s-a părut atât de greu.
- A fost ceva foarte lejer față de ce mă așteptam eu să fie.
După tot bacul, ce așteptări?
- Subiectele mi s-au părut, oricum, foarte ușoare spre deosebire de prima sesiune. La română a picat mult mai ușor decât ne așteptam. Și a picat ,,Ion" și ,,Ultima noapte..." și a fost foarte ușor și la istorie a fost mai complicat, într-adevăr.
- Da, bine că am scăpat. Vacanță de patru zile până la afișarea rezultatelor, extraordinar.
- M-am descurcat foarte bine, eu sper să iau 10.
La ce ai dat?
- La sociologie.
Iei? Bacul?
- Da, da, sigur îl iau.
- Eu am dat la logică.
Și cum a fost? Cum ți s-au părut subiectele?
- Chiar ușor, nu mă așteptam, dar a fost ușor. Merit și eu o vacanță zic, nu?
Joi, doar tinerii care aparțin minorităților naționale vor mai intra în sălile de examen pentru proba la limba și literatura maternă.
Primele rezultate ale acestei sesiuni de examen vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale după soluționarea contestațiilor, pe 24 august.