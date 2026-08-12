Advertising
Actualitate· 2 min citire
DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
David Popovici
David Popovici a reușit o nouă performanță uriașă și a cucerit medalia de aur în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:52Pericolul ascuns din Marea Neagră! Curenții RIP pot trage un om în larg în doar câteva secunde
- 18:47„Voi aduce jucători capabili să lupte!” Cosmin Olăroiu, reacție dură după eșecul cu 1-4 la meciul de debut
- 18:29Cristiano Ronaldo, mesaj emoționant pentru Lionel Messi după moartea tatălui său: „Rămâi puternic”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News