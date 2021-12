Fostul președinte al PSD Vrancea și al Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a apărut la volanul unui nou bolid de sute de mii de euro. Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea se plimbă cu un bolid de lux, pe care foarte puțini oameni și-l pot achiziționa. Este vorba de Mercedes Maybach GLS, o mașină de teren masivă, de lux și foarte puternică. Bolidul are dotări de lux și elemente de confort și siguranță. Mercedes Maybach GLS este un model de top al concernului german, prețul de catalog al unui astfel de exemplar fiind de circa 200.000 de euro. Actualul vicepreședinte al CJ Vrancea a înmatriculat noul bolid cu un număr specific, păstrat de la limuzina Audi A8, pe care a vândut-o în acest an. Este binecunoscut apetitul lui Marian Oprișan pentru mașinile puternice și scumpe, chiar vârfuri de gamă la momentul respectiv. Pe lângă acel model Audi A8 vândut de curând, Oprișan a condus (sau mai are, încă, în ”custodie”, pentru că nu figurează în declarațiile sale de avere) modele precum Toyota LandCruiser, Nissan Navara, Toyota Tundra, Mercedes G, Toyota Shelby.