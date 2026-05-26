Cod Rutier 2026. Cum recuperezi mai repede permisul în 2026 și ce costuri implică

Șoferii care au rămas fără carnet din cauza abaterilor grave pot opta pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere în 2026. Procedura legală implică îndeplinirea unor condiții stricte și promovarea obligatorie a testului de redobândire (chestionarul 13 din 15), măsură ce le permite conducătorilor auto să revină mai repede la volan.

Sancțiunile aplicate șoferilor indisciplinați au devenit considerabil mai aspre, iar mecanismul prin care se poate reduce perioada de suspendare a carnetului nu se mai aplică automat. Conducătorii auto care doresc să revină mai repede la volan trebuie să parcurgă o procedură birocratică riguroasă, marcată de criterii financiare și examinări teoretice stricte.

Pașii birocratici și documentele obligatorii pentru dosar

Pentru a micșora perioada în care au dreptul de a conduce suspendat, șoferii trebuie să acționeze strategic și să adune o serie de documente esențiale înainte de a se prezenta la autorități. Primul pas constă în verificarea eligibilității, urmat de stingerea tuturor debitelor provenite din sancțiuni rutiere. Ulterior, se susține testul de verificare a cunoștințelor, se obține cazierul fiscal local și, în final, se depune solicitarea oficială.

Dosarul complet se înaintează personal la Serviciul Rutier din județul de domiciliu și trebuie să conțină:

Actul de identitate în original;

Procesul-verbal prin care s-a dispus sancțiunea;

Dovada de reținere a permisului (în original);

Certificatul de atestare fiscală eliberat de Primărie;

Dovada care atestă promovarea examenului auto;

Cererea tipizată, care se semnează direct la ghișeu.

Calendarul solicitării și regula celor două treimi

Legea permite scurtarea perioadei de interdicție cu exact o treime din durata inițială, însă doar la inițiativa expresă a șoferului. Un aspect critic este respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului: solicitarea poate fi înregistrată doar în primele două treimi ale intervalului de suspendare.

Spre exemplu, dacă un conducător auto are permisul suspendat pentru 60 de zile, el are la dispoziție o fereastră de maximum 40 de zile pentru a depune actele. În cazul unei suspendări de 90 de zile, dosarul poate fi depus cel târziu în ziua a 60-a. Depășirea acestor termene legale atrage automat pierderea dreptului de a mai solicita reducerea pedepsei.

Filtre de eligibilitate: Vechimea la volan și cazierul fiscal curat

Nu toți șoferii pot beneficia de această clemență a legii. O primă barieră îi vizează pe începători; conducătorii auto care nu au împlinit cel puțin un an de la obținerea permisului de conducere sunt obligați să își ispășească pedeapsa integral.

O noutate majoră o reprezintă condiționarea fiscală dură. Autoritățile nu mai acceptă doar chitanța care atestă plata amenzii din cauza căreia a fost reținut permisul. Șoferul este obligat să prezinte un certificat de atestare fiscală emis de Direcția de Taxe și Impozite Locale a Primăriei, document care să demonstreze că nu figurează cu nicio altă amendă rutieră restantă în sistem.

Abaterile grave care anulează dreptul la reducerea pedepsei

Conform normelor DGPCI, scurtarea perioadei de suspendare este aplicabilă exclusiv în cazurile în care permisul a fost reținut pentru 60 sau 90 de zile. Toate celelalte categorii sunt excluse de la acest beneficiu. Astfel, șoferii care au primit o suspendare minimă, de 30 de zile, nu pot cere micșorarea acesteia.

De asemenea, măsura nu se aplică recidiviștilor care acumulează din nou 15 sau mai multe puncte de penalizare într-un interval de 12 luni de la momentul în care le-a expirat precedenta suspendare. Toleranța este zero și în cazul abaterilor deosebit de grave, sancționate direct cu 120 de zile de suspendare, cum ar fi depășirea vitezei legale cu peste 70 km/h sau conducerea vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice.

Detalii despre examinare: Structura testului și logistica examenului

Examenul teoretic obligatoriu pentru redobândire este complet gratuit și poate fi susținut o singură dată pe săptămână, în oricare dintre zilele lucrătoare, pe parcursul întregii perioade de suspendare. Testarea se desfășoară, de regulă, la sediul inspectoratului de poliție care a emis documentul, însă șoferii care vor să dea examenul în alt județ pot face acest lucru doar cu aprobarea scrisă a șefului poliției rutiere de la locul lor de domiciliu.

Chestionarul este compus din 15 întrebări de legislație rutieră, iar punctajul minim pentru a fi declarat admis este de 13 răspunsuri corecte. Spre deosebire de examenul standard pentru obținerea categoriei, unde grilele pot avea mai multe variante corecte, testul de redobândire este conceput cu un singur răspuns valabil pentru fiecare întrebare, facilitând o evaluare rapidă și clară a cunoștințelor șoferilor.