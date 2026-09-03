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Tenis feminin: Sorana Cîrstea, calificată în turul al treilea la US Open

Sorana Cîrstea la US Open / Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images via Reuters

Sorana Cîrstea la US Open / Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images via Reuters

Scris deStoica Marian
Publicat3 sept. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net

În turul al doilea, Cîrstea a trecut de franțuzoaica Diane Parry.

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri, în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o, la New York, pe franţuzoaica Diane Parry cu scorul de 6-2, 7-5.

Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) a avut nevoie de o oră şi 51 de minute pentru a trece de Parry (24 de ani, 31 WTA).

Românca, a 16-a pe lista capilor de serie, şi-a asigurat un cec de 290.000 de dolari şi 130 de puncte WTA.

Următoarea sa adversară va fi italianca Jasmine Paolini (30 de ani, 21 WTA), care a trecut de Lucrezia Stefanini (28 de ani, 119 WTA) cu 6-4, 6-1.

Paolini (30 ani, 21 WTA) are 3-0 în meciurile directe cu Cîrstea, notează Agerpres.

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