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Sport· 1 min citire
Sorana Cîrstea joacă miercuri, în turul doi la US Open. Diane Parry, din Franţa, va fi adversara româncei
Sorana Cîrstea
Publicat2 sept. 2026, 08:57
Sursărealitatea.net
Sorana Cîrstea, locul 17 WTA şi cap de serie 16, va evolua, miercuri, în turul doi la US Open, ultimul grand slam al anului.
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