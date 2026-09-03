Marți vor fi vizionate înregistrările întâlnirii Bolojan–șefa CCR. Presa va fi prezentă în comisia de anchetă

Publicat 3 sept. 2026, 08:56 Sursă Realitatea PLUS

Comisia de constituționalitate începe ancheta privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Elena Simina Tănăsescu. Înregistrările audio și video ar urma să fie analizate marțea viitoare, iar Mircea Abrudean este primul chemat să explice în ce condiții a avut loc discuția chiar în biroul său, conform Realitatea PLUS.

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