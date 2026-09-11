Gigi Becali îl vrea pe Dan Petrescu la FCSB: „Îi dau mașina pe mână”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 sept. 2026, 17:14

Dan Petrescu este tot mai aproape de o revenire pe banca tehnică, iar Gigi Becali confirmă că îl ia în calcul pentru FCSB din vara lui 2027. Patronul roș-albaștrilor susține că antrenorul i-a spus că își dorește să câștige campionatul și cu echipa la care s-a format ca fotbalist.

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