Grindeanu, atac devastator la Bolojan: „Îl văd agitat în ultimele zile”

Publicat 11 sept. 2026, 13:12 Sursă Realitatea.Net

Atac dur al lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan. Liderul PSD spune că premierul este „agitat în ultimele zile”, că vrea să scape cât mai repede și pune această stare inclusiv pe seama scăderii din sondaje.

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