David Popovici revine în competiție! Va concura în trei probe la Trofeul „Sette Colli” de la Roma

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 12:20

David Popovici revine în competiții după o perioadă dedicată antrenamentelor, urmând să participe la Trofeul „Sette Colli” de la Roma, unde va concura în trei probe.

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