18 iulie 2026, 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci: „Am în minte imaginea fetiței de 14 ani”

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 08:44

Pe 18 iulie, se împlinesc 50 de ani de la momentul care a schimbat gimnastica mondială: primul 10 din istoria gimnasticii, obținut de Nadia Comăneci. Acum, fosta mare gimnastă spune că omul Nadia nu s-a schimbat și în fiecare an are „în minte imaginea fetiței de 14 ani”.

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