Un bărbat de la un centru social, dat dispărut

Un bărbat de la un centru social din Jariștea a fost dat dispărut, vineri, 9 octombrie. Acesta a plecat voluntar din cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități și nu a mai revenit.
La data de 9 octombrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați cu privire la faptul că numitul COTEANU ALEXANDRU, în vârstă de 39 de ani, a plecat voluntar din cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Jariștea și nu a mai revenit.
Semnalmente: înălțime aproximativă de 1,60 metri, greutate aproximativă de 50 de kilograme, ten măsliniu, păr negru, tuns scurt, constituție atletică.
La momentul plecării, acesta purta un hanorac de culoare gri și pantaloni tip jeans, de culoare albastră. Persoanele care pot furniza date sau informații cu privire la acesta sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112