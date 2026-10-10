Un bărbat de la un centru social, dat dispărut

Publicat 10 oct. 2026, 08:45 Sursă vrancea24.ro

Un bărbat de la un centru social din Jariștea a fost dat dispărut, vineri, 9 octombrie. Acesta a plecat voluntar din cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități și nu a mai revenit.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre bărbat dispărutcentru social