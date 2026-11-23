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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Dr. Mihai Dobra explică de ce bărbații peste o anumită vârstă sunt mai expuși la cancerul de prostată
Publicat23 nov. 2026, 13:41
Actualizat23 nov. 2026, 13:45
Cancerul de prostată este unul dintre cele mai discutate subiecte din sănătatea bărbaților, iar legătura dintre înaintarea în vârstă și apariția acestei afecțiuni ridică numeroase întrebări.
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