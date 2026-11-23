Publicat 23 nov. 2026, 13:41 Actualizat 23 nov. 2026, 13:45

Cancerul de prostată este unul dintre cele mai discutate subiecte din sănătatea bărbaților, iar legătura dintre înaintarea în vârstă și apariția acestei afecțiuni ridică numeroase întrebări.

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