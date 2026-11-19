Învățământul cu prezență fizică este suspendat vineri, 20 noiembrie, până la ora 12:00, în toate unitățile de învățământ din județul Vrancea, ca urmare a avertizării Cod roșu de vânt.
Decizia a fost luată joi, 19 noiembrie 2026, prin Hotărârea CJSU Vrancea nr. 47, în contextul avertizării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Codul roșu este valabil vineri, în intervalul orar 01:00 - 10:00, pentru intensificări puternice și susținute ale vântului.
Recuperarea orelor și recomandările autorităților
Inspectoratul Școlar Județean va stabili, în colaborare cu unitățile de învățământ, modalitatea de desfășurare și recuperare a cursurilor suspendate, potrivit ISU Vrancea.
Pompierii recomandă populației să evite deplasările care nu sunt absolut necesare pe durata manifestării fenomenelor periculoase. Cetățenilor li se sugerează să nu se adăpostească în apropierea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare, existând riscul prăbușirii acestora.
De asemenea, autoritățile sfătuiesc să nu se parcheze autovehiculele în apropierea obiectivelor menționate, să se asigure obiectele de pe balcoane, terase și din gospodării care ar putea fi luate de vânt și să se urmărească informările oficiale transmise de autorități.