Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 nov. 2026, 16:37

Învățământul cu prezență fizică este suspendat vineri, 20 noiembrie, până la ora 12:00, în toate unitățile de învățământ din județul Vrancea, ca urmare a avertizării Cod roșu de vânt.

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