Scris de Daniel Onescu Publicat: 23 nov. 2026, 21:46

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, luni seară, că Forţele Navale Române vor desfăşura, în această săptămână, misiuni de supraveghere şi patrulare pe Dunăre şi în Marea Neagră, pentru creşterea siguranţei navigaţiei şi protejarea infrastructurii critice, în contextul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din regiune.

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