NATO, primele detalii despre drona doborâtă la Padina: patru aeronave ridicate de la sol. Cine a autorizat intervenția F-16

Comandamentul Aerian Aliat al NATO de la Ramstein a transmis primele detalii oficiale despre operațiunea de vineri dimineață, în urma căreia o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României a fost doborâtă. Misiunea s-a desfășurat sub comandă și control NATO și a implicat două avioane F-16 românești și două aeronave Eurofighter italiene.
Aeronave ridicate de la sol
Potrivit NATO, în dimineața de 24 iulie, două F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea-Fetești, și două avioane Eurofighter ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate pentru identificarea unei drone care se apropia de spațiul aerian național.
Drona a fost detectată de radarele MApN la ora 09:39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, iar aparatul a urmat traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.
„Autorizație NATO de angajare”
Alianța afirmă că, imediat după confirmarea pătrunderii dronei în spațiul aerian românesc, aeronavele aflate sub comandă NATO au primit autorizația de angajare a țintei.
„Drona a fost identificată prompt, iar după ce a intrat în spațiul aerian românesc, mijloacele NATO au primit autorizație de angajare. La scurt timp după aceea, amenințarea a fost doborâtă în spațiul aerian românesc”, a transmis Comandamentul Aerian Aliat al NATO.
NATO a calificat intervenția drept un efort multinațional care demonstrează capacitatea Alianței de a reacționa permanent la amenințări aeriene și de a proteja teritoriul statelor membre.
Drona, doborâtă lângă Padina
Ținta a fost angajată la ora 11:02 de un avion F-16 românesc, care a lansat o rachetă asupra dronei. Aparatul fără pilot a fost doborât deasupra unei zone nelocuite, pe un teren agricol din apropierea localității Padina, în județul Buzău.
Incidentul reprezintă prima situație în care Forțele Aeriene Române au interceptat și au distrus direct o dronă pătrunsă ilegal în spațiul aerian național. Autoritățile române desfășoară verificări la locul prăbușirii, iar NATO arată că este în contact permanent cu Bucureștiul în cadrul investigației.
Referire la apărarea antidronă
În comunicat, NATO subliniază că statele aliate își consolidează mijloacele de combatere a dronelor, menționând inclusiv achiziția de către România a sistemului MEROPS, destinat interceptării aparatelor fără pilot de mici dimensiuni.