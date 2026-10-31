Indexarea pensiilor în 2027: estimare preliminară de 7,3% și impact bugetar de 9,6 miliarde de lei

Publicat 31 oct. 2026, 22:10 Sursă capital

Pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, conform formulei legale, a anunțat Florin Manole. O simulare preliminară indică o majorare de 7,3%, cu un impact bugetar de 9,6 miliarde de lei.

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