Focșani: Primăria a pus în funcțiune opt stații de monitorizare a calității aerului

Primăria Municipiului Focșani a activat o rețea de opt stații fixe pentru monitorizarea calității aerului în zonele cu trafic intens, oferind acces public și gratuit la datele în timp real.
Administrația locală a instalat echipamentele în punctele aglomerate ale orașului pentru a evalua impactul emisiilor vehiculare asupra sănătății cetățenilor. Stațiile funcționează non-stop, 24 de ore din 24, și transmit datele pe o hartă digitală accesibilă oricui, fără necesitatea creării unui cont sau a unei cereri prealabile.
Fiecare stație monitorizează șase poluanți reglementați: particule fine PM2.5 și PM10, dioxid de azot, ozon, dioxid de sulf și monoxid de carbon. La aceste măsurători se adaugă parametrii de temperatură și umiditate relativă.
Măsuri complementare pentru reducerea poluării
Potrivit comunicatului Primăriei Focșani, datele obținute evidențiază necesitatea unei abordări combinate a problemelor de mediu și trafic. Autoritățile subliniază că îmbunătățirea calității aerului rezultă din interacțiunea mai multor investiții.
Autobuzele electrice contribuie la reducerea emisiilor din transportul public;
Pistele pentru biciclete oferă o alternativă nepoluantă pentru deplasările zilnice;
Sistemul inteligent de management al traficului vizează minimizarea blocajelor și a timpului petrecut în circulație.
Cetățenii pot consulta harta publică a senzorilor de aer pe platforma Ratlas, la adresa focsani.ratlas.eu.