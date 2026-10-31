Focșani: Primăria a pus în funcțiune opt stații de monitorizare a calității aerului

Publicat 31 oct. 2026, 14:05 Sursă Monitorul de Vrancea

Primăria Municipiului Focșani a activat o rețea de opt stații fixe pentru monitorizarea calității aerului în zonele cu trafic intens, oferind acces public și gratuit la datele în timp real.

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