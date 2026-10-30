Primele parcări și benzinării de pe A7

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul de concesiune pentru construirea a două spații de servicii pe Autostrada Moldovei, care vor include primele parcări securizate pentru camioane din această infrastructură.
Contractul a fost încheiat cu societatea Oscar Downstream SRL, care are la dispoziție 27 de luni pentru finalizarea lucrărilor. Cele două spații de servicii vor fi amplasate pe ambele sensuri de mers, la kilometrul 131 al autostrăzii, în zona localității Milcovul, județul Vrancea.
Fiecare dintre cele două stații va dispune de 94 de locuri de parcare pentru autoturisme, 42 pentru autocamioane, șase pentru autocare și cinci destinate persoanelor cu dizabilități. În plus, vor fi amenajate separat parcări securizate, fiecare cu câte 50 de locuri pentru autocamioane.
Facilitățile incluse în proiect cuprind toalete publice, dușuri, stații de distribuție a carburanților, spații comerciale, snack bar și puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, atât ușoare, cât și grele. Durata contractului de concesiune este de 30 de ani.