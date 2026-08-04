Șeful "Apelor Române": Reactorul 2 de la Cernavodă mai poate funcționa doar 5 zile

„Reactorul 2 de la Cernavodă mai rezistă 5 zile”, avertizează Sorin Rîndașu, director general adjunct al Apelor Române. Declarația vine după ce armata a detonat o stâncă pentru a devia cursul apei spre Cernavodă. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, în emisiunea Miza Zilei, realizată de Ana Maria Păcuraru, acesta a spus că se fac eforturi pentru a câștiga încă una-două zile. Avertismentul apare în contextul în care Dunărea a atins un minim istoric.

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