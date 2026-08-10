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Copiii neauziți de Ilie Bolojan vor un singur lucru: mâncare

Realitatea de Vrancea
Scris deRealitatea de Vrancea
Publicat10 aug. 2026, 10:46
SursăRealitatea.net

Mai mulți copii din România povestesc cum trăiesc în familii în care mâncarea nu este suficientă. Unii dintre ei spun că merg la culcare flămânzi și că părinții nu au ce să le pună pe masă. Dorințele lor sunt simple: pâine cu gem, macaroane sau ceva dulce. Copiii rămân însă invizibili pentru decidenții politici.

Într-o casă în care locuiesc cinci persoane, un băiat arată puținele alimente pe care le mai are familia. „Aici este mâncarea și dulciurile: făină de mălai și ulei”, spune copilul. Singurul lucru dulce rămas în casă este zahărul, iar mama sa nu are din ce să pregătească masa. „Nimic, ce să facă dacă nu are?”, răspunde băiatul când este întrebat ce va găti mama lui.

Copilul spune că și-ar fi dorit să aibă mai multă mâncare și mai multe dulciuri. Pentru masa de seară, acesta ar vrea doar pâine cu gem. Familia nu are însă nici gem. „Nu, nu”, răspunde băiatul când este întrebat dacă alimentul se află în casă.

O fetiță povestește că în ziua respectivă a mâncat doar un ou fiert. Întrebată dacă a mai consumat și altceva, copila răspunde simplu: „Apă”. Ea spune că își dorește „mult, mult de tot” să aibă mâncare. „Cu sos. Macaroane”, răspunde fetița atunci când este întrebată ce ar vrea să mănânce. Un alt băiat spune că vrea să devină șofer când va fi mare. Copilul nu vorbește despre jucării sau alte lucruri pe care și le-ar putea cumpăra. El își dorește să câștige bani pentru a-i duce mâncare mamei sale. „Ca să câștig... ca să iau mâncare la mama”, spune băiatul, care confirmă că acesta este motivul pentru care vrea să muncească.

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