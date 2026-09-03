Câte zile libere legale au mai rămas până la finalul anului 2026

Din cele 16 zile de sărbătoare legală pe care Codul Muncii le garantează românilor în 2026, mai bine de trei sferturi au fost deja consumate. La data de 3 septembrie, angajaților din România le-au mai rămas doar patru zile libere legale până la 31 decembrie — toate concentrate în ultimele două luni ale anului.
Ce zile libere au mai rămas
Conform articolului 139 din Codul Muncii, care stabilește sărbătorile legale nelucrătoare, calendarul rămas al anului arată astfel:
30 noiembrie (luni) — Sfântul Andrei, ocrotitorul României, sărbătoare legală din 2012;
1 decembrie (marți) — Ziua Națională a României, care marchează Marea Unire din 1918;
25 decembrie (vineri) — prima zi de Crăciun;
26 decembrie (sâmbătă) — a doua zi de Crăciun.
Primele opt luni ale anului au adus deja 12 zile libere legale: 1-2 ianuarie (Anul Nou), 6-7 ianuarie (Boboteaza și Sfântul Ioan), 24 ianuarie (Unirea Principatelor), 10, 12 și 13 aprilie (Vinerea Mare și Paștele), 1 mai (Ziua Muncii), 31 mai și 1 iunie (Rusaliile, suprapuse cu Ziua Copilului) și 15 august (Adormirea Maicii Domnului).
Cea mai bună "punte" din acest final de an
Din punct de vedere al planificării concediilor, sfârșitul lui noiembrie oferă cea mai avantajoasă combinație a anului. Pentru că Sfântul Andrei (luni) și Ziua Națională (marți) cad în zile consecutive de lucru, angajații pot beneficia de un interval liber de patru zile la rând — de sâmbătă, 28 noiembrie, până marți, 1 decembrie — fără să folosească nicio zi de concediu.
În privința Crăciunului, 25 decembrie pică într-o zi de vineri, ceea ce înseamnă automat un weekend prelungit de trei zile, de vineri până duminică. A doua zi de Crăciun, 26 decembrie, cade însă sâmbătă, o zi care oricum nu ar fi fost lucrătoare pentru majoritatea angajaților, astfel încât nu aduce, practic, o zi liberă suplimentară față de programul normal de weekend.
Zi liberă suplimentară prin punte guvernamentală, posibilă dar neconfirmată
În ultimii ani, Guvernul a obișnuit să acorde, prin hotărâre, zile libere suplimentare pentru bugetari atunci când o sărbătoare legală este despărțită de weekend printr-o singură zi lucrătoare — de regulă în preajma Crăciunului sau a Anului Nou. Pentru finalul lui 2026, o astfel de decizie nu a fost încă anunțată oficial. Dacă va fi luată, cea mai probabilă variantă vizată de comentatori este ziua de 24 decembrie (joi), care ar lega weekendul de prima zi de Crăciun într-un concediu de patru zile fără a consuma zile din contul angajaților.
Ce prevede legea pentru salariați
Codul Muncii precizează că zilele de sărbătoare legală sunt zile nelucrătoare plătite, iar angajatorii care impun activitate în aceste zile, cu excepția unităților cu activitate neîntreruptă, sunt obligați să acorde salariaților fie zile libere compensatorii, fie un spor la salariu de cel puțin 100% din salariul de bază. Persoanele care aparțin cultelor religioase legale, altele decât cea creștină, beneficiază, separat, de câte două zile libere pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale proprii, stabilite de propriul cult.
Ce înseamnă asta pentru planificarea concediilor
Practic, pentru angajații care vor să-și optimizeze zilele de concediu până la finalul anului, există două ferestre clare: puntea de la final de noiembrie–început de decembrie, care nu costă nicio zi de concediu, și perioada Crăciun–Revelion, unde câteva zile de concediu plasate strategic în jurul datelor de 25-26 decembrie și 1 ianuarie 2027 pot genera o vacanță de peste o săptămână.