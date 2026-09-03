Câte zile libere legale au mai rămas până la finalul anului 2026

Din cele 16 zile de sărbătoare legală pe care Codul Muncii le garantează românilor în 2026, mai bine de trei sferturi au fost deja consumate. La data de 3 septembrie, angajaților din România le-au mai rămas doar patru zile libere legale până la 31 decembrie — toate concentrate în ultimele două luni ale anului.

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