Social· 1 min citire

Transfăgărășanul, blocat complet pentru o competiție sportivă

Transfăgărășanul va fi închis în weekend

Transfăgărășanul va fi închis în weekend

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 3 sept. 2026, 13:28

Circulația auto este suspendată sâmbătă pe o porțiune de peste 54 de kilometri, în vederea organizării unui triatlon cu participanți internaționali.

Sâmbătă, 5 septembrie, accesul vehiculelor pe Drumul Național 7C – Transfăgărășan va fi interzis temporar pe sectorul cuprins între kilometrul 62+100, situat la Barajul Vidraru, și kilometrul 116+808, în zona Bâlea Lac. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că măsura se aplică între orele 07:00 și 18:00, fiind necesară pentru buna desfășurare a celei de-a 11-a ediții a triatlonului internațional „Transfier”.

Restricții multiple în aceeași săptămână

Oprirea traficului de sâmbătă se adaugă altor limitări de acces impuse șoferilor pe Transfăgărășan în decursul aceleiași săptămâni. Conform autorităților, marți și miercuri, circulația a fost deja suspendată timp de mai multe ore pe un sector de 26 de kilometri, din cauza unui eveniment auto.

De asemenea, o nouă restricție este programată și pentru ziua de vineri, când drumul va fi închis între orele 07:00 și 11:00, din același motiv automobilistic. Organizatorii triatlonului „Transfier” așteaptă sportivi din 11 țări pentru competiția de înot, ciclism și alergare din acest weekend.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

restrictii transfagarasan

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe