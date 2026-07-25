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Blocaj total pe piața imobiliară după ce hackerii au atacat Cadastrul! Dan Negru avertizează de ce actele digitale îți pot lăsa casa fără proprietar - VIDEO
Imobiliare
Atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru a blocat mii de tranzacții imobiliare, iar oamenii care vor să cumpere sau să vândă locuințe nu își pot finaliza actele. Băncile și notarii nu pot accesa documentele necesare, iar numeroase contracte au fost amânate. Dan Negru a atras atenția asupra riscurilor care apar atunci când documentele de proprietate există doar în format electronic, conform Realitatea PLUS.
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