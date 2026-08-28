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Social· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, despre diferențele dintre piața din afară și România
În premieră la Realitatea Plus, Ștefana și Cristian Samfira vorbesc despre diferențele dintre consumatorii din Europa și România, importanța contextului în vestimentație și respectul pentru evenimente și codul vestimentar.
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