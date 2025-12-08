Social· 1 min citire

Alertă globală după atacurile rusești: Scutul antiradiații de la Cernobîl, compromis! ONU trage semnalul de alarmă

Alertă globală după atacurile rusești: Scutul antiradiații de la Cernobîl, compromis! ONU trage semnalul de alarmă

Alertă globală după atacurile rusești: Scutul antiradiații de la Cernobîl, compromis! ONU trage semnalul de alarmă

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 8 dec. 2025, 16:47

Scutul antiradiații de la Cernobîl, compromis!

Structura construită pentru a împiedica eliberarea substanțelor radioactive la centrala dezafectată de la Cernobîl nu își mai îndeplinește funcțiile, după ce a fost lovită de drone rusești la începutul anului, potrivit unei evaluări ONU citate de POLITICO.

Noua incintă de siguranță, proiect de 1,5 miliarde de euro finanțat de state europene și inaugurat în 2019, fusese concepută pentru a acoperi definitiv reactorul avariat în catastrofa nucleară din 1986, în urma căreia au murit peste 30 de persoane.

Conform raportului Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, atacurile au provocat un incendiu la nivelul învelișului exterior, iar structura metalică „și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare”.

În document se precizează că „nu au existat daune permanente la structurile portante sau la sistemele de monitorizare”, însă problemele apărute la acoperiș au necesitat intervenții urgente. „Au fost efectuate reparații temporare limitate la acoperiș, dar restaurarea completă și în timp util rămâne esențială pentru a preveni degradarea în continuare și pentru a asigura siguranța nucleară pe termen lung”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare intenționează să aloce fonduri suplimentare pentru refacerea structurii anul viitor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cernobilscut

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe