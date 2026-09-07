Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ai respirație urât mirositoare?

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 7 sept. 2026, 10:06

De ce ai respirație urât mirositoare? Află cauzele halitozei, problemele de sănătate pe care le poate indica și soluțiile recomandate în „Realitatea Medicală” cu Nicole Păcuraru.

Cea mai frecventă cauză este acumularea de bacterii în cavitatea orală. Dar poate indica și probleme digestive, infecții sau chiar deshidratare. Saliva are rol de curățare. Când este insuficientă, bacteriile se dezvoltă mai ușor.

Respirația este un indicator indirect al sănătății. Nu doar al igienei. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

respiraţie urât mirositoarerealitatea medicalănicole păcuraru

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe