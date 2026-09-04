Advertising
Sanatate· 2 min citire
Peste jumătate dintre adulții din UE erau supraponderali în 2025. Cum stă România la acest capitol
Supraponderal
Publicat4 sept. 2026, 14:35
SursăRealitatea.net
Mai mult de unul din doi adulți din Uniunea Europeană avea probleme de greutate în 2025, arată cele mai recente date publicate de Eurostat. Proporția persoanelor supraponderale a ajuns la 51,7% la nivelul blocului comunitar, în timp ce România s-a numărat printre țările cu cele mai reduse niveluri ale obezității.
Citește și
- 15:40Ministerul Sănătății anunță plăți de peste 1 miliard de lei din PNRR, pentru spitale și digitalizare
- 10:33Un țânțar rezistent la frig se răspândește în Europa. Insecta stârnește îngrijorarea experților
- 10:00Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce îți pocnesc articulațiile?
- 08:20Ce se întâmplă în corp când stăm prea mult pe scaun. Când apare pericolul pentru sănătate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News