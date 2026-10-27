Greva generală din spitale, din nou în discuție. Ce solicită SANITAS de la noul Guvern
Greva generală din spitale / Profimedia
SANITAS avertizează că greva generală din spitale ar putea fi reluată. Sindicaliștii cer fonduri urgente, deblocarea angajărilor și o nouă lege a salarizării.
Angajații din sistemul sanitar ar putea relua protestele și greva generală dacă noul Guvern nu găsește soluții pentru revendicările sindicaliștilor. Federația SANITAS solicită o rectificare bugetară urgentă, deblocarea angajărilor în spitale și serviciile de ambulanță, precum și reluarea negocierilor pentru noua lege a salarizării.
Reprezentanții organizației sindicale anunță că vor să discute cu premierul Luca Niculescu și cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, despre problemele care afectează personalul medical și auxiliar. Pe agenda discuțiilor se află atât plata drepturilor salariale, cât și finanțarea unităților sanitare și deficitul de personal.
SANITAS avertizează că greva generală ar putea fi reluată
Federația SANITAS cere autorităților să reia urgent dialogul cu reprezentanții angajaților din sănătate și asistență socială. Sindicaliștii susțin că problemele care au dus la declanșarea grevei generale nu au fost rezolvate, iar suspendarea protestului nu înseamnă renunțarea la revendicări.
Într-o scrisoare deschisă transmisă noului Guvern pe 23 octombrie, organizația a solicitat măsuri concrete pentru protejarea drepturilor angajaților și pentru asigurarea funcționării sistemului sanitar.
Printre nemulțumiri se numără reducerea unor sporuri și a zilelor de concediu suplimentar, limitările privind acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță, precum și blocarea posturilor vacante. Sindicaliștii atrag atenția că lipsa personalului pune presiune atât pe angajați, cât și pe activitatea unităților medicale.
Bani pentru spitale, ambulanțe și plata salariilor
Una dintre principalele solicitări ale SANITAS este realizarea unei rectificări bugetare care să asigure fondurile necesare funcționării spitalelor, unităților de primiri urgențe și serviciilor de ambulanță până la sfârșitul anului.
Sindicaliștii cer ca bugetele să acopere integral cheltuielile de personal din unitățile sanitare și de asistență socială. Potrivit acestora, finanțarea insuficientă poate afecta atât plata drepturilor angajaților, cât și continuitatea serviciilor oferite pacienților.
Federația solicită și modificarea unor măsuri care au dus la reducerea cheltuielilor de personal în anumite unități sanitare publice. SANITAS consideră că regulile trebuie aplicate echitabil, astfel încât angajații care desfășoară aceeași activitate să nu fie tratați diferit.
Deblocarea angajărilor, o altă revendicare importantă
Sindicaliștii cer deblocarea definitivă a angajărilor pentru posturile vacante din spitale, serviciile de ambulanță și instituțiile de asistență socială.
Deficitul de personal este una dintre problemele invocate frecvent de angajații din sistemul sanitar. Ocuparea posturilor disponibile ar putea contribui la distribuirea mai echilibrată a sarcinilor și la reducerea presiunii asupra personalului existent.
SANITAS solicită, totodată, negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului Sănătate, precum și restabilirea unor drepturi prevăzute anterior pentru angajați, inclusiv cele referitoare la sporurile pentru condiții de muncă și concediul suplimentar.
Sindicaliștii cer o nouă lege a salarizării și reguli clare pentru gărzi
Reluarea negocierilor pentru noua lege a salarizării reprezintă un alt punct central al revendicărilor. Federația SANITAS dorește ca discuțiile să se desfășoare împreună cu organizațiile sindicale reprezentative și să existe un calendar clar, cu termene asumate.
Sindicaliștii cer o grilă de salarizare care să țină cont de responsabilitățile și specificul fiecărei categorii profesionale din sănătate și asistență socială. Printre propunerile prezentate se numără un spor de tură de 15% și plata unui spor de 100% pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal și de sărbători legale, potrivit revendicărilor federației.
Organizația solicită și consultarea reprezentanților angajaților în privința modificărilor privind organizarea gărzilor și a turelor. Discuțiile ar urma să vizeze toate categoriile de personal, nu doar medicii, ci și asistenții medicali, infirmierii și angajații auxiliari.
SANITAS urmează să discute cu premierul și ministrul Sănătății
Reprezentanții federației au anunțat că au început contactele cu noul Executiv și așteaptă întâlniri cu premierul Luca Niculescu și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Printre temele care urmează să fie abordate se află finanțarea sistemului sanitar, rectificarea bugetară, noua lege a salarizării, plata gărzilor și situația serviciilor de ambulanță. Până la anunțarea unor măsuri concrete, sindicaliștii spun că revendicările rămân valabile.
Când a fost declanșată greva generală din Sănătate
Conflictul de muncă a escaladat în vara anului 2026. Angajații au organizat o grevă japoneză pe 9 iunie, urmată de o grevă de avertisment pe 20 iulie. Greva generală a fost declanșată pe 28 iulie, în contextul nemulțumirilor privind salarizarea, drepturile de muncă și condițiile din sistem.
Ulterior, protestul a fost suspendat, însă SANITAS susține că revendicările nu au fost soluționate. Federația solicită acum un răspuns rapid din partea Guvernului și măsuri care să asigure finanțarea unităților medicale, ocuparea posturilor vacante și reluarea negocierilor salariale.
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News