Atac masiv cu rachete balistice asupra Kievului: campus universitar, spitale și un pod strategic, avariate
Atac masiv cu rachete balistice asupra Kievului
Kievul a fost atacat cu rachete balistice rusești în noaptea de 26 spre 27 octombrie. Un campus universitar, spitale și Podul de Sud au fost avariate.
Kievul a fost vizat de un atac rusesc cu rachete balistice în noaptea de 26 spre 27 octombrie 2026. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene, loviturile au provocat pagube la un campus universitar, clădiri rezidențiale, unități medicale și la un pod important pentru traficul din capitala Ucrainei. Bilanțul preliminar anunțat de primarul Vitali Kliciko indică cel puțin un mort și zece răniți.
Atacul s-a desfășurat în mai multe etape, explozii puternice fiind raportate în diferite cartiere ale orașului. Autoritățile au anunțat intervenții ale echipelor de urgență și evaluarea pagubelor produse de bombardamente.
Kievul, ținta unui nou val de rachete balistice rusești
Alerta aeriană a fost declanșată după ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice și alte proiectile se îndreaptă spre capitală. Primele explozii au fost semnalate în cursul serii de 26 octombrie, în mai multe zone ale Kievului.
Potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană, deflagrațiile au fost auzite inclusiv în districtele Podilski și Obolon. Ulterior, noi explozii au fost raportate în timpul nopții, după avertizări privind apropierea altor rachete.
Primarul Vitali Kliciko a anunțat că atacurile au provocat victime și pagube materiale. Printre persoanele rănite se numără studenți și membri ai personalului medical și de intervenție.
Campus universitar și clădiri rezidențiale, avariate
Una dintre zonele afectate a fost cea în care se află un campus universitar. Potrivit autorităților ucrainene, au fost avariate clădiri ale instituției de învățământ, cămine studențești și imobile rezidențiale din apropiere.
Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că rachetele au lovit zona campusului universitar, precum și perimetrul Parcului Kyoto și alte zone urbane.
În urma exploziilor, au fost raportate pagube și la clădiri comerciale și școlare. Într-unul dintre cartierele afectate, o clădire comercială cu trei etaje a suferit distrugeri importante, iar autoritățile au anunțat că o persoană a fost găsită decedată.
Spitale din Kiev, afectate de undele de șoc
Atacul a provocat avarii și la două unități medicale din districtul Dniprovski, potrivit informațiilor transmise de primarul capitalei.
Undele de șoc au spart ferestrele unor clădiri, inclusiv ale unei secții de terapie intensivă. Pagubele au impus verificări și intervenții din partea echipelor responsabile.
Printre persoanele rănite se află și angajați din domeniul medical. Situația a evidențiat riscurile la care sunt expuse infrastructura civilă și serviciile esențiale în timpul atacurilor asupra orașului.
Podul de Sud din Kiev, avariat în urma bombardamentelor
Un alt obiectiv afectat a fost Podul de Sud, cunoscut și sub denumirea de Pivdennyi Mist, o legătură importantă peste râul Nipru.
Potrivit primarului Vitali Kliciko, podul și infrastructura asociată sistemului de metrou au suferit avarii în timpul atacului nocturn.
Podul asigură o conexiune importantă între malurile estic și vestic ale Kievului și are un rol semnificativ în deplasările zilnice ale locuitorilor. Avarierea unei asemenea infrastructuri poate afecta circulația și mobilitatea în capitala ucraineană.
În luna octombrie, mai multe poduri din Kiev au fost vizate în atacuri repetate, ceea ce a amplificat îngrijorările privind siguranța infrastructurii de transport.
Zelenski cere sprijin suplimentar pentru apărarea antiaeriană
După atac, președintele Volodimir Zelenski a condamnat loviturile asupra capitalei și a solicitat din nou sprijin din partea aliaților pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei.
Liderul ucrainean a atras atenția asupra pericolului reprezentat de atacurile care afectează zone urbane și clădiri civile. Acesta a susținut că întârzierile în furnizarea echipamentelor de apărare antiaeriană sporesc vulnerabilitatea orașelor ucrainene.
Kievul s-a confruntat în ultimele săptămâni cu noi atacuri cu rachete și drone, soldate cu victime și pagube materiale. Autoritățile continuă să evalueze efectele bombardamentelor, iar bilanțurile pot fi actualizate pe măsură ce apar informații suplimentare.
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News