CNAS lansează aplicația care arată câte paturi sunt ocupate în spitale și cât durează internările

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat, vineri, o aplicație ce poate fi accesată prin linkul https://cnas.ro/spitale/ și care oferă informații despre indicatorii esențiali ai activității spitalelor - numărul de paturi ocupate, pacienții tratați, durata unei internări.
'Aplicația oferă, pentru prima dată, o imagine clară de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalicesc din România. Cu ajutorul acesteia, oricine poate vedea indicatori esențiali ai activității spitalelor: câți pacienți tratează, cât durează în medie o internare, cum sunt utilizate paturile, cum sunt folosite resursele și cum se compară fiecare spital cu alte unități similare din țară. Sunt informații care, până acum, erau greu de accesat sau dispersate în mai multe surse. (...) Scopul nostru este simplu: să luăm cele mai bune decizii pentru pacienți. Cred cu tărie că în sănătate putem obține rezultate mai bune cu resursele pe care le avem, dacă le folosim mai eficient. Datele ne arată unde sistemul funcționează bine și unde este nevoie de schimbare. Fără date, reforma se bazează pe percepții. Cu date, reforma se bazează pe dovezi', a transmis președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, conform unui comunicat transmis Agerpres.
Gradul de ocupare din spitale
Potrivit acestuia, datele indică faptul că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru pacienții acuți este de aproximativ 63%; în medie, unul din trei paturi contractate rămâne neocupat; peste 140 de spitale au un grad de ocupare sub 60%; în 63 de spitale, ocuparea este sub 50%; în același timp, marile spitale de urgență sunt frecvent supraaglomerate.
'Problema nu este numărul total de paturi: avem suficiente paturi la nivel național, însă distribuția lor reflectă, în multe cazuri, o realitate demografică și epidemiologică ce s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Structura cheltuielilor trebuie analizată cu atenție: în jumătate dintre spitale, cheltuielile de personal depășesc 79% din valoarea serviciilor medicale realizate, respectiv din veniturile obținute de spitale de la casele de asigurări de sănătate; în zeci de spitale, acestea depășesc 90%. Acest lucru nu reprezintă o critică la adresa managementului spitalelor, ci un semnal că organizarea și finanțarea rețelei spitalicești trebuie adaptate realităților actuale, astfel încât să rămână suficiente resurse pentru medicamente, materiale sanitare și investiții', a adăugat Moldovan.
El a evidențiat că o mai bună alocare a resurselor înseamnă servicii medicale mai eficiente, acces mai bun pentru pacienți, investiții acolo unde este cea mai mare nevoie, un sistem de sănătate mai echitabil și mai sustenabil.
'Nu putem administra eficient ceea ce nu măsurăm: această aplicație reprezintă un pas important către o cultură a deciziilor bazate pe date și către un sistem de sănătate mai transparent. (...) Un sistem pe care îl înțelegem împreună este un sistem pe care îl putem îmbunătăți împreună', a a punctat șeful CNAS.
Aplicația este realizată pe baza datelor CNAS de către ec. dr. Cosette Chichirău și este accesibilă oricui.