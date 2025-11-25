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Politica· 2 min citire
Primele imagini cu drona prăbușită în Vaslui, după ce ore întregi a survolat spațiul aerian al României – FOTO
Primele imagini cu drona prăbușită în Vaslui, după ce ore întregi a survolat spațiul aerian al României – FOTO
Drona care a provocat alertă în România a survolat teritoriul țării timp de mai multe ore înainte de a se prăbuși, în cele din urmă, în județul Vaslui, lovindu-se de un copac.
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