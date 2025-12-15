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Politica· 2 min citire
Negocierile Kiev–Washington s-au blocat: Zelenski respinge cedările teritoriale cerute de SUA
Negocierile Kiev–Washington s-au blocat: Zelenski respinge cedările teritoriale cerute de SUA
Negocierile dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarii Statelor Unite s-au încheiat fără a se ajunge la un acord.
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