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Negocierile Kiev–Washington s-au blocat: Zelenski respinge cedările teritoriale cerute de SUA

Negocierile Kiev–Washington s-au blocat: Zelenski respinge cedările teritoriale cerute de SUA

Negocierile Kiev–Washington s-au blocat: Zelenski respinge cedările teritoriale cerute de SUA

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 15 dec. 2025, 17:22

Negocierile dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarii Statelor Unite s-au încheiat fără a se ajunge la un acord.

Negocierile dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarii Statelor Unite s-au încheiat fără a se ajunge la un acord. Potrivit unor surse citate de AFP, Kievul nu a acceptat propunerile privind cedările teritoriale în favoarea Rusiei.

Întâlnirea a fost continuarea discuțiilor purtate cu o zi înainte între Zelenski, trimisul special american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui american Donald Trump. Surse apropiate negocierilor susțin că discuțiile au durat doar câteva ore.

Conform acelorași surse, nu mai sunt programate alte întâlniri între partea ucraineană și cea americană pentru restul zilei, ceea ce indică faptul că impasul nu va fi depășit în perioada imediat următoare.

O sursă oficială neidentificată, citată de AFP, a precizat că principalele neînțelegeri vizează chestiunea teritorială. Washingtonul ar continua să exercite presiuni asupra Kievului pentru a accepta cedarea completă a regiunilor Donețk și Luhansk către Rusia.

Prim-adjunctul ministrului ucrainean de Externe, Serghei Kisliția, a avertizat însă asupra unor posibile denaturări ale poziției americane. Acesta a declarat că Statele Unite rămân pe deplin implicate în procesul de pace și că discuțiile continuă într-un cadru în care părțile se ascultă reciproc.

Oficialul ucrainean a subliniat că poziția Kievului este foarte clară și a respins informațiile apărute pe surse anonime privind o eventuală acceptare a cedărilor teritoriale.

După întâlnirea cu emisarii americani, Volodimir Zelenski a fost primit de președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, la Palatul Bellevue, potrivit postului public Suspilne.

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